Mission: Impossible - The Final Reckoning - recenzja filmu. Ostatnie tango agenta Toma

Choć to niewątpliwie Tomem seria stoi, niemałą rolę w misji odgrywa siła nie tyle przyjaźni, co zaufania i zrozumienia wobec wagi wyzwania, z którym mierzy się Hunt i cała jego ekipa. Dość dużo do pogrania ma Simon Pegg i jego Benji - typ jego relacji z Ethanem należy do gatunku tych nie zawsze wypowiadanych, ale widocznych w oczach i gestach obydwu. Niestety postać Hayley Atwell, świetnie zarysowana w "The Dead Reckoning", tutaj jest głównie kwiatkiem do kożucha użytym do głoszenia dialogów większych niż życie. Więcej życia wnoszą sobą bezbłędni komediowo Tramell Tillman czy Pom Klementieff jako wspierająca protagonistę i mająca wobec niego dług Paris. Esai Morales niestety pozostaje tym samym, bezbarwnym głównym antagonistą, Angela Bassett w roli prezydentki wypada tak pomnikowo jak trzeba, Nick Offerman, Holt McCallany i Hannah Waddingham wypełniają swoje zadania bardzo porządnie.