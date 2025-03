Długo czekałem, aż ten hit z gwiazdorską obsadą trafi do streamingu. Sprawdźcie go, zrobi wam weekend

Co ciekawe, narracja prowadzona jest właśnie z perspektywy Kathy, co pozwala uczynić to spojrzenie na świat motocyklistów i interakcje między nimi bardziej unikalnym. Fabuła kreśli liczne dylematy bohaterów związane z poszukiwaniem własnej tożsamości, potrzebą przynależności oraz, jakżeby inaczej, problematycznymi konsekwencjami ich wyborów życiowych.



Bardziej niż opowieścią o pasji czy wysokooktanową jazdą bez trzymanki, „Motocykliści” są raczej refleksją nad naturą ludzkich (tu przede wszystkim męskich) relacji, odcieniami lojalności i, co najważniejsze, ceną, jaką trzeba zapłacić za życie na własnych zasadach. Rozczarują się ci, którzy oczekują ogromu akcji, pościgów i przemocy. Rzecz jasna nie brakuje tu sekwencji brutalnych czy z czułością portretujących motocyklowe przejażdżki, jest to jednak opowieść bardzo melancholijna, nieśpieszna. W tym przypadku powinniśmy to jednak potraktować jak zaletę.