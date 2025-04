W Multikinie nie napijesz się już Coca-Coli. Kino wprowadza zmiany

Nie jest to jedyna zmiana pod względem jedzeniowym dla gości Multikina - Vue zaprezentował ostatnio przełomowy koncept o nazwie "Vue Your Way", który umożliwia samoobsługowe zakupy przekąsek i napojów. Dzięki temu, że widzowie będą mogli samodzielnie zakupić przekąski na seans, kolejki do kas znacznie się zmniejszą, a w związku z tym również i ograniczenia klientów. Na ten moment nie wiadomo, czy nowe rozwiązania pojawią się również w polskich Mutkinach, choć Vue planuje stopniowo wdrażać to rozwiązanie w całej Europie.