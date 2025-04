Nie wiem, kiedy do tego doszło, ale kiedy chcę obejrzeć polską komedię, to zawsze wybieram ten sam serwis

Czasem można odnieść wrażenie, że nas, Polaków polaryzuje wszystko. Od polityki, przez typy sosów roślinnych wytwarzanych z żółtek, aż po seriale właśnie. Najbardziej polaryzują oczywiście produkcje rodzime, gdyż, gdy tylko pojawia się jakiś typ satyry wymierzony w X (w to miejsce podstaw dowolną przywarę, grupę społeczną), dochodzi do starcia kultur, światów i klas. To dobrze, że kultura zachęca do dyskusji. To źle, kiedy dyskutujemy o serialach (i filmach zresztą też) marnej jakości.