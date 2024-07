Najlepsze seriale SkyShowtime 2024 roku - TOP 10. Co warto obejrzeć w serwisie?

Rodzinny dramat o tym, co się może wydarzyć, kiedy wśród najbliższych sobie ludzi jest wiele gniewu, agresji i nieprzepracowanych traum. „Niedaleko pada jabłko” opowiada historię zamożnej rodziny, z której pewnego dnia znika matka. Dorosłe dzieci próbują dowiedzieć się, co się stało, przecież z mamą kontakt nigdy nie urywał się na tak długo. Co ważne, rodzice są już od jakiegoś czasu na emeryturze, wcześniej prowadzili akademię, w której uczyli dzieciaki grać w tenisa. Dzisiaj niewiele zostało z ich dawnych sukcesów, co budzi duże napięcia w rodzinie. Co więcej, nie tak dawno temu do domu wprowadziła się obca, tajemnicza kobieta.