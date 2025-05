Na poziomie narracyjnym Aronofsky stąpa po bardzo cienkiej linie. Z pewnością znajdą się ludzie, którzy dojrzą w tym filmie sceny utrwalające wizerunek otyłości jako zjawisko monstrualne, niedalekie od śmierci i niedające żadnych nadziei. Nie ma co ukrywać, że są one bardzo obrazowe i mogą wzbudzić takie odczucia jak szok, przerażenie, czy obrzydzenie. Nie będę wchodził w polemikę z tymi argumentami, bo uważam, że w przypadku tego filmu wielość wrażeń będzie niezliczona. Ile ludzi, tyle doświadczeń, zwłaszcza gdy mowa o tak niejednoznacznej i poważnej sprawie, jak odżywianie się. Otyłość bohatera stanowi jednak, oprócz tego, co wpływa bezpośrednio na jego fizyczność i zdrowie, pewną metaforę. Metaforę zamknięcia w sobie, beznadziejności sytuacji, w której się znajduje. Otyłość nie jest samoistna - w przypadku Charliego jest to efekt nałogu, który się narodził po nagłej stracie partnera. Gdy zaczął, nie mógł przestać, a teraz nie ma już odwrotu, odejście jest nieuchronne. Aronofsky daje mu światełko w tunelu, szansę na odkupienie dawnych win, bo dość silnie jest zaznaczony fakt, że zostawił on rodzinę dla swojego kochanka, co na zawsze zdefiniowało ich późniejsze relacje.