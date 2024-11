Netflix: 5 nowych filmów i seriali. Co obejrzeć w weekend?

Nie jest to może nowość, ale film od kilku dni okupuje topkę najpopularniejszych nowości serwisu. Hiszpańska produkcja zabiera widzów na początek lat 80. do Barcelony. Trwa właśnie kryzys gospodarczy. 23 maja do Banku Centralnego wchodzi 11 zamaskowanych mężczyzn i grożą, że zabiją zakładników, jeśli rząd nie uwolni pewnego pułkownika. Tak, to serial dla fanów „Domu z papieru”.