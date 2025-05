Na Netfliksa trafił genialny thriller. Po latach znów zrobił na mnie wrażenie

Kiedy odkryłam, że "Tożsamość" pojawiła się na Netfliksie, pomyślałam, że właśnie takiego filmu szukałam na weekend - pełną zwrotów akcji produkcję w stylu "Piły" ogląda się z przyjemnością, a to wszystko dzięki umiejętności utrzymania widza w napięciu aż do samego końca, dzięki przeplataniu zwrotów akcji z makabrycznymi i krwawymi scenami. Obecnie nie szokują już one z pewnością tak jak w 2003 r., kiedy thriller Mangolda trafił na ekrany - można powiedzieć, że bardziej wywołują one uśmiech nostalgii niż autentyczne przerażenie - ale mimo to "Tożsamość" naprawdę potrafi zaskoczyć.