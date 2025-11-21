Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
W nadchodzący weekend będziecie płakać ze śmiechu na produkcjach komediowych, wzruszać na najnowszych dramatach i walczyć z palpitacjami serca, oglądając genialne kryminały. Taki rollercoaster emocji zaserwuje wam serwis Netflix. Jeśli zdecydujecie się spędzić z nim weekend, podpowiadamy, co warto obejrzeć.
Przedostatni tydzień listopada zaserwował widzom Netfliksa nie tylko produkcje świąteczne, które już powoli zaczynają spływać do serwisu, ale również nowości z innych gatunków. Do biblioteki streamingowego giganta wpadło sporo dobroci zarówno dla fanów komedii, jak i trzymających w napięciu kryminałów oraz wzruszających dramatów. Co obejrzeć? Sprawdzamy.
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?
Tajny informator, 2. sezon
- Tytuł serialu: Tajny informator (A Man on the Inside)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Michael Schur
- Obsada: Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz
- Ocena IMDb: 7.6/10
W komedii kryminalnej "Tajny informator", która przy okazji premiery 1. sezonu była jedną z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa, śledzimy losy Charlesa. Aby uśmierzyć ból po śmierci żony, mężczyzna postanawia uciec w rutynę, oddalając się tym samym od córki. Kiedy pewnego dnia trafia na ogłoszenie w gazecie autorstwa prywatnej detektywki Julie, postanawia zaryzykować i wziąć udział w misji. Charles będzie musiał przeniknąć pod przykrywką do domu spokojnej starości, by rozwiązać zagadkę skradzionej pamiątki rodzinnej. Bohater ma jednak wadę, przez którą trudno będzie mu zachować pozory - szybko przywiązuje się do nowo poznanych ludzi.
Na Netfliksie dostępny jest już 2. sezon uwielbianej produkcji.
Sny o pociągach
- Tytuł filmu: Sny o pociągach (Train Dreams)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 42m
- Reżyseria: Clint Bentley
- Obsada: Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon, William H. Macy
- Ocena IMDb: 7.7/10
"Sny o pociągach" to jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w tym roku trafiły do serwisu Netflix. Akcja adaptacji książki Denisa Johnsona osadzona jest w Ameryce na początku XX w. Produkcja koncentruje się natomiast na Robercie Grainierze, drwalu i robotniku kolejowym, który wiedzie piękne i głębokie życie w szybko zmieniającym się kraju. Swoje dni, pełne trudów, strat i samotności, spędza w rozległych lasach północno-zachodniego Pacyfiku. Jego spokojne życie może ulec jednak zmianie za sprawą gwałtownej modernizacji świata, w którym żyje.
Słowo na R
- Tytuł serialu: Słowo na R (The Big C)
- Lata emisji: 2010-2013
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Darlene Hunt
- Obsada: Laura Linney, Oliver Platt, Gabriel Basso, John Benjamin Hickey
- Ocena IMDb: 8.1/10
"Słowo na R" to komediodramat, który skupia się na Cathy Jamison. Jest ona nauczycielką języka angielskiego w liceum na przedmieściach Minneapolis, u której zdiagnozowano raka. Kiedy Cathy dowiaduje się o diagnozie, postanawia przeorganizować całe swoje życie - wyrzuca z domu męża Paula, zaczyna trwonić pieniądze i romansować. Serial w gruncie rzeczy pokazuje, jak w obliczu choroby kobieta radzi sobie z relacjami, ale również z odnalezieniem szczęścia.
Gdy inni stali z boku
- Tytuł serialu: Gdy inni stali z boku (Dangsini jukyeossda)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Kim Hyo-jeong, Lee Jeong-rim
- Obsada: So-nee Jeon, Yoo-mi Lee, Seung-jo Jang, Moo-Saeng Lee
- Ocena IMDb: 7.6/10
To z pewnością jeden z najtrudniejszych i najbardziej poruszających thrillerów Netfliksa. Koreański serial "Gdy inni stali z boku" skupia się na dwóch kobietach, które zostały uwięzione w bardzo trudnej rzeczywistości. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być po prostu śmierć. Kiedy w końcu podejmują dramatyczną decyzję, by zabić, zostają wciągnięte w serię niespodziewanych wydarzeń.
Absentia
- Tytuł serialu: Absentia
- Lata emisji: 2017-2020
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Matthew Cirulnick, Gaia Violo
- Obsada: Stana Katic, Patrick Heusinger, Neil Jackson, Cara Theobold
- Ocena IMDb: 7.2/10
Netflix posiada w swojej bibliotece jeden z najlepszych seriali kryminalnych. "Absentia" to produkcja, która skupia się na agentce FBI Emily Byrne. Kiedy podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, zostaje uznana za zmarłą. Kilka lat później Emily zostaje niespodziewanie odnaleziona w lesie. Problem w tym, że nie pamięta, co działo się z nią w ostatnim czasie po zaginięciu. Tymczasem jej mąż zdążył się związać z inną kobietą i teraz to ona opiekuje się jej dzieckiem. Na domiar złego Emily odkrywa, że jest wplątana w serię morderstw i nie wie, jak do tego doszło.
