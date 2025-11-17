REKLAMA
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku

Do globalnej premiery "Na noże 3" jeszcze chwila, a nadchodzący kryminał Netfliksa już wyrasta na najlepszy kryminał 2025 roku. Dlaczego? Po obejrzeniu udostępnionego właśnie trailera nie będziecie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Zapowiada się świetna rozrywka, na którą fani już zacierają ręce.

Rafał Christ
na noże 3 netflix zwiastun kryminał trailer co obejrzeć
Na ten moment fani kryminałów czekali od dawna. Przecież odkąd tylko Netflix wykupił prawa do "Na noże" wiadomo było, że chce, aby Rian Johnson zrobił dwie kolejne części filmu. Dwójkę zatytułowaną "Glass Onion" dostaliśmy jeszcze w 2022 roku i od tamtej pory czekamy na trójkę. A ta zbliża się wielkimi krokami. Pojawi się już w przyszłym miesiącu, a tymczasem platforma podgrzewa atmosferę przed zbliżającą się premierą.

Choć podgrzewać tak naprawdę nie ma czego. Apetyt widzów jest wystarczająco zaostrzony od wrześniowej premiery "Żywego czy martwego" na festiwalu w Toronto. W sieci pojawił się wtedy szereg recenzji zachwalających najnowsze dzieło Riana Johnsona. Nie zabrakło nawet stwierdzenia, że to najlepsza część serii. Czym Netflix oczywiście chwali się w udostępnionym przed chwilą trailerze.

Na noże 3 - zwiastun nowego kryminału

Prócz szeregu pozytywnych opinii i maksymalnych not wystawianych filmowi przez kolejne media w nowym trailerze "Na noże 3" Netflix pokazuje, czego możemy się spodziewać po nadchodzącym kryminale. Nie zabraknie oczywiście plejady gwiazd na czele z Danielem Craigiem powracającym w roli Benoita Blanca. W centrum zainteresowań granego przez byłego Jamesa Bonda detektywa jest nowa zagadka. Według zdawkowych opisów fabuły platformy - najtrudniejsza w jego karierze.

Zapowiada się prawdziwy hit. Zwiastun zaostrza przecież apetyt na więcej. Nie tylko przyciąga umiejętnie budowaną intrygą (niewiele z niej zdradzając), ale też wizualnie prezentuje się obłędnie. Dlatego w komentarzach pod wideo fani piszą, że już się nie mogą doczekać i domagają się kolejnych części. "Rian Johnson nie chybia" - czytamy wśród nich. Czy autor tego wpisu ma rację? Przekonamy się całkiem niedługo.

"Na noże 3" w niektórych krajach dosłownie za moment trafi do kin. Stanie się to dokładnie 26 listopada. Niestety, podobnie jak w przypadku "Domu pełnego dynamitu" czy "Frankensteina" Netflix nie zamierza filmu wprowadzać na wielkie ekrany w Polsce. Będziemy mogli go obejrzeć dopiero na platformie, gdzie zadebiutuje 12 grudnia.

17.11.2025 15:57
