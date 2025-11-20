REKLAMA
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował

Wielkimi krokami zbliża się premiera finałowego sezonu "Stranger Things", jednego z najpopularniejszych seriali na świecie. O ostatniej odsłonie kultowej produkcji jest od dawna głośno, a teraz w sieci pojawiły się informacje na temat premiery wielkiego finału serialu, a konkretniej publikacji przez Netfliksa jego odcinków.

Adam Kudyba
stranger things netflix dufferowie
Nie ma co owijać w bawełnę: "Stranger Things", sporadycznie mające swoje słabsze momenty, to kawał znakomitego serialu, który zadebiutował na Netfliksie niemal 10 lat temu i od tamtego momentu regularnie zapisuje się na stałe w zbiorowej pamięci, jak również w historii streamingu. Od poprzedniego, czwartego sezonu, minęły aż trzy lata - ostatnie odcinki zostały wyemitowane 1 lipca 2022 roku. Minęło zatem sporo czasu i znaczna większość fanów nie może się doczekać powrotu do Hawkins.

5. sezon Stranger Things mógł mieć inny harmonogram premier

Za serialem od samego początku stoi duet braci bliźniaków, Matta i Rossa Dufferów - reżyserów, scenarzystów, producentów, od początku wspólnie pracujących nad projektami. Niedawno okazało się, że słynni twórcy opuszczają Netfliksa i podpisali czteroletni kontrakt na wyłączność ze studiem Paramount. 5. sezon "Stranger Things" ma zatem podwójny wymiar - to nie tylko koniec przygody z udziałem dzieciaków z Hawkins, ale także koniec pracy braci Dufferów dla Netfliksa.

Napięcie związane z nadchodzącą premierą ostatniego sezonu "Stranger Things" sprawia, że w sieci pojawia się wiele informacji na temat nie tylko fabuły, ale również aspektów związanych z produkcją czy publikacją odcinków serialu. Jak pamiętamy, pierwsze trzy odsłony zostały opublikowane "jednym ciągiem" - każdy z sezonów w momencie premiery był w całości dostępny do obejrzenia. Zmiana zaszła w przypadku czwartego sezonu, kiedy to siedem epizodów trafiło na platformę w maju, a dwa finałowe odcinki ukazały się w lipcu.

The Ankler podał dość zaskakującą informację - według źródeł portalu, przedmiotem rozważań ze strony braci Dufferów oraz Netfliksa była zmiana harmonogramu publikacji odcinków 5. sezonu "Stranger Things". Bracia Duffer mieli rzekomo preferować, by epizody ostatniej odsłony serialu były wypuszczane co tydzień, w grę miał wchodzić nawet koncept codziennych premier. Taka decyzja byłaby dość spektakularna. Koniec końców Netflix zdecydował się wykonać bezpieczny ruch i podzielić ostatni sezon na dwie części plus odcinek finałowy, zaś Ross Duffer na łamach Screen Rant zdementował informacje, jakoby temat innego podziału odcinków był dyskutowany. Nie ma wątpliwości, że obecny plan premier, choć dzielący publiczność, na poziomie biznesowym może się okazać strzałem w dziesiątkę - daty ukazywania się kolejnych części serialu przypadają na amerykańskie Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie i Sylwestra (czasu amerykańskiego, zaznaczmy).

Gdyby zdecydowano się na cotygodniowe premiery świecie seriali nie byłaby to nowość - tym sposobem dochodzi chociażby do premier innej popularnej obecnie produkcji, "To: Witajcie w Derry". Okazało się jednak, że nie ma co liczyć na tego typu rozwiązanie. Zbliżoną strategię do tej oficjalnie obranej w 5. sezonie "Stranger Things" zastosowano chociażby w ostatnim sezonie "Wednesday", przez co platforma stała się obiektem dość intensywnej krytyki. Osobiście uważam, że trudno się niniejszym reakcjom dziwić - taka taktyka jest coraz bardziej uznawana za sztuczne rozdzielanie fabuły, osłabiające napięcie. Myślę, że powrót do pełnej publikacji sezonu albo cotygodniowych premier odcinków miałby z perspektywy widzów wiele korzyści i jest to pomysł, nad którym warto się zastanowić.

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) zadebiutuje w Polsce 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
20.11.2025 14:40
