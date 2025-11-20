REKLAMA
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też

HBO nie kończy z "Grą o tron". Ba! Zamierza wycisnąć z popularności adaptacji prozy George'a R.R. Martina, ile tylko się da. Dlatego już teraz przedłuża dwa spin-offy. "Ród smoka" dostanie 4. sezon, choć jeszcze 3. nie widzieliśmy. Jaka jeszcze produkcja doczeka się kontynuacji?

Rafał Christ
gra o tron hbo max fantasy co obejrzeć ród smoka 4 sezon
Trochę to trwało, bo "Gra o tron" zakończyła się jeszcze w 2019 roku, a jej pierwszy spin-off pojawił się dopiero trzy lata później. W międzyczasie ze strony HBO nie brakowało zapowiedzi szumnego rozwoju uniwersum, ale kolejne projekty zamykano, zanim je w ogóle rozpoczęto. Ostał się "Ród smoka", który z miejsca podbił serca fanów na całym świecie. Entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków prequel doczekał się już nawet 2. sezonu. A 3. dopiero nadchodzi.

Najnowszy dotychczas odcinek "Rodu smoka" zadebiutował jeszcze w sierpniu 2024 roku. Od czasu premiery finału 2. sezonu czekamy na nowe epizody. I jeszcze trochę poczekamy. Wiadomo już, że 3. odsłona prequela "Gry o tron" pojawi się na HBO i HBO Max latem 2026 roku. Kiedy dokładnie? Takich informacji jeszcze nie posiadamy.

SERIALE ZE ŚWIATA "GRY O TRON" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
GRA O TRON
HBO Max
Gra o tron - HBO przedłuża spin-offy

Jednakże już teraz możemy z całą pewnością stwierdzić, że "Ród smoka" na 3. sezonie się nie skończy. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max Content ogłosił, że serial otrzyma 4. odsłonę. Zadebiutuje ona w 2028 roku.

Zanim jeszcze pojawi się 3. sezon "Rodu smoka", już 19 stycznia 2026 roku zadebiutuje "Rycerz Siedmiu Królestw" rozgrywający się 100 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w "Grze o tron". HBO jest przekonane, że będzie to hit. Dlatego podczas wspomnianej konferencji zapowiedziano, że produkcja również będzie kontynuowana. I wcale nie będziemy musieli na nią długo czekać.

W przeciwieństwie do kolejnych odsłon "Rodu smoka", na które czekamy po dwa lata, 2. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" pojawi się już po około roku od premiery pierwszych odcinków. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo. Na pewno będzie to 2027 rok.

Cieszymy się, że przez najbliższe trzy lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony tych dwóch seriali rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" i "Rycerz Siedmiu Królestw" pokazują, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George’a R. R. Martina. Myślę, że w styczniu widzowie będą zachwyceni inspirującą opowieścią o Duncanie i Jaju, którą George i Ira Parker tak pięknie uchwycili. A tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu

 powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO

Więcej o "Grze o tron" poczytasz na Spider's Web:

    Rafał Christ
    20.11.2025
    Tagi: Co obejrzeć?FantasyGra o tronHBO Max
