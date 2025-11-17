REKLAMA
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość

Widzowie Netfliksa mieli okazję zobaczyć już cały 1. sezon jednego z najlepszych thrillerów streamingowego giganta tego roku. "Bestia we mnie" to wciągający i trzymający w napięciu serial, który chciałoby się oglądać nieco dłużej. Czy twórcy zdecydują się na kontynuację? Znalazłam ukrytą wiadomość.

Anna Bortniak
Produkcja "Bestia we mnie" skupia się na Aggie Wiggs (Claire Danes), wybitnej pisarce, która po zdobyciu nagrody Pulitzera za swoją najnowszą powieść zyskała jej sławę i uznanie w świecie literackim. Kiedy artystka zaczęła pracować nad kolejną książką, wydarzyła się tragedia - wskutek wypadku zginął jej syn. Po jego śmierci Aggie rozstała się z żoną, jednak nie mogła zabrać się do napisania nowej powieści. Wszystko zmienia się, gdy sąsiadem pisarki zostaje podejrzany o zabójstwo swojej żony Nile Jarvis (Matthew Rhys), a Aggie postanawia napisać jego biografię.

Uwaga! W dalszej części znajdują się spoilery 1. sezonu serialu "Bestia we mnie".

Bestia we mnie - czy będzie 2. sezon?

Finał produkcji mógłby wskazywać na to, że historia zostanie zamknięta w jednym sezonie. W końcu odpowiedź na najważniejsze pytanie została udzielona - Madison została zamordowana przez Nile'a Jarvisa, ponieważ była kretem i utrzymywała kontakty z agentem FBI Brianem Abbottem. Wyszło również na jaw to, co podejrzewała Aggie - to Jarvis udusił Teddy'ego i podrzucił jego ciało w domu pisarki.

Jarvis trafił w ręce policji dzięki nagraniu Niny, która podstępnie zmusiła go do wyznania, że to on odpowiadał za zabicie Maddie. W więzieniu odwiedzała go tylko Aggie, której ostatecznie udało się napisać jego biografię. Samego Nile'a za kratami dopadła karma - został on zasztyletowany przez jednego ze współwięźniów.

Wydawać by się zatem mogło, że wszystko się ułożyło i najważniejsze wątki zostały zamknięte. Nie spodziewałam się, że twórcy zostawią sobie uchyloną furtkę, a jednak znalazłam coś, co może być wskazówką na to, że "Bestia we mnie" doczeka się kontynuacji. W artykule na stronie Netflix Tudum na samym końcu pojawił się fragment, który odnosił się do Niny. Po tym, gdy kobieta dowiedziała się, że jest w ciąży, zdecydowała się urodzić dziecko Nile'a.

W ostatniej scenie Nina ze wzrokiem pełnym wątpliwości patrzy na swoje dziecko. Wcześniej oko kamery uchwyciło książkę Aggie - "Bestia we mnie" - na okładce której widnieje Nile Jarvis. Żona Nile'a najprawdopodobniej zastanawia się, czy jej potomek nie otrzymał w genach tych najgorszych cech potwora, jakim był Jarvis. W podsumowaniu artykułu czytamy:

Innymi słowy, czy potraficie przekazać bestię w sobie następnemu pokoleniu? Nina - i wszyscy inni - wkrótce się o tym przekonają.

Być może to podsumowanie oznacza, że "Bestia we mnie", mimo rzekomej śmierci Jarvisa (bo tak naprawdę nie zostało zakomunikowane wprost, że nie udało się go uratować), wciąż będzie kontynuowana, tym razem z perspektywy Niny oraz dziecka. Jeśli Netflix da na 2. sezon zielone światło, będziemy o tym informować.

Serial "Bestia we mnie" obejrzany? Zapoznaj się z naszą recenzją najnowszego thrillera Netfliksa. Na łamach Spider's Web wyjaśniamy również zakończenie produkcji i odpowiadamy na pytanie, czy Nile Jarvis rzeczywiście zabił swoją żonę.

17.11.2025 15:56
