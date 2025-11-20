Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć

Ładowanie...

Kilka miesięcy po finałowym odcinku serialu "Przyjaciele", we wrześniu 2004 r. na antenie NBC zadebiutował spin-off kultowego sitcomu, "Joey". Tym razem produkcja odcinkowa skupiała się na perypetiach Joeya Tribbianim (ponownie wcielił się w niego Matt LeBlanc), który wyjeżdża z Nowego Jorku do Hollywood. Serial pokazuje, jak Joey stara się osiągnąć sukces zawodowy, skupiając się jednocześnie na jego rodzinie i relacjach romantycznych.

Początkowo "Joey" był przez widzów chętnie oglądany. Po zmianie ramówki NBC oglądalność zaczęła jednak spadać, wskutek czego stacja podjęła decyzję o zawieszeniu emisji serialu w połowie 2. sezonu i ostatecznie anulowała go w maju 2006 r. Co ważne, ta druga połowa 2. sezonu nigdy nie została pokazana ani w telewizji, ani w streamingu. Aż do teraz.

Nieemitowane odcinki spin-offu Joey są dostępne za darmo

Niemal 20 lat od premiery 2. sezonu serialu "Joey", wszystkie odcinki produkcji są dostępne dla widzów zupełnie za darmo w serwisie YouTube. Jest to dla fanów "Przyjaciół" wielkie wydarzenie, bo tak naprawdę dopiero teraz można obejrzeć ten zapomniany spin-off w całości. Wcześniej nie był on transmitowany w telewizji, a w dobie streamingu również nie został opublikowany w żadnych serwisie. Cały 2. sezon trudno było znaleźć również na DVD, ponieważ był dostępny do zakupu w formie fizycznej tylko wybranych krajach.

Wszystko zmieniło się w marcu 2025 r. Od tego czasu oficjalny kanał Friends na YouTubie zaczął publikować po 2 odcinki "Joeya" w każdy wtorek. Aż w końcu pod koniec października zaczęły pojawiać się te nigdy nieemitowane odcinki. Do zaginionych epizodów 2. sezonu należą:

Joey and the Dad (odc. 15)

Joey and the Party for Alex (odc. 16)

Joey and the Big Move (odc. 17)

Joey and the Beard (odc. 18)

Joey and the Critic (odc. 19)

Joey and the Actor's Studio (odc. 20)

Joey and the Holding Hands (odc. 21)

Joey and the Wedding (odc. 22)

Oznacza to, że od tej pory na YouTubie dostępne są wszystkie odcinki serialu "Joey", w tym 8 zaginionych.

W obsadzie "Joeya" oprócz Matta LeBlanca znaleźli się: Drea de Matteo jako twarda jak skała siostra Joeya, Gina, Paulo Costanzo jako genialny syn Giny, Michael, Andrea Anders jako Alex, właścicielka mieszkania Joeya i potencjalna ukochana oraz Jennifer Coolidge jako ekscentryczna agentka Joeya, Bobbie.

Anna Bortniak 20.11.2025 09:00

