Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć

Niespodzianka dla fanów "Przyjaciół". W sieci zadebiutowało 8 nowych, nigdy nieemitowanych odcinków spin-offu serialu o Joeyu, które są dostępne zupełnie za darmo.
Kilka miesięcy po finałowym odcinku serialu "Przyjaciele", we wrześniu 2004 r. na antenie NBC zadebiutował spin-off kultowego sitcomu, "Joey". Tym razem produkcja odcinkowa skupiała się na perypetiach Joeya Tribbianim (ponownie wcielił się w niego Matt LeBlanc), który wyjeżdża z Nowego Jorku do Hollywood. Serial pokazuje, jak Joey stara się osiągnąć sukces zawodowy, skupiając się jednocześnie na jego rodzinie i relacjach romantycznych.
Początkowo "Joey" był przez widzów chętnie oglądany. Po zmianie ramówki NBC oglądalność zaczęła jednak spadać, wskutek czego stacja podjęła decyzję o zawieszeniu emisji serialu w połowie 2. sezonu i ostatecznie anulowała go w maju 2006 r. Co ważne, ta druga połowa 2. sezonu nigdy nie została pokazana ani w telewizji, ani w streamingu. Aż do teraz.
Nieemitowane odcinki spin-offu Joey są dostępne za darmo
Niemal 20 lat od premiery 2. sezonu serialu "Joey", wszystkie odcinki produkcji są dostępne dla widzów zupełnie za darmo w serwisie YouTube. Jest to dla fanów "Przyjaciół" wielkie wydarzenie, bo tak naprawdę dopiero teraz można obejrzeć ten zapomniany spin-off w całości. Wcześniej nie był on transmitowany w telewizji, a w dobie streamingu również nie został opublikowany w żadnych serwisie. Cały 2. sezon trudno było znaleźć również na DVD, ponieważ był dostępny do zakupu w formie fizycznej tylko wybranych krajach.
Wszystko zmieniło się w marcu 2025 r. Od tego czasu oficjalny kanał Friends na YouTubie zaczął publikować po 2 odcinki "Joeya" w każdy wtorek. Aż w końcu pod koniec października zaczęły pojawiać się te nigdy nieemitowane odcinki. Do zaginionych epizodów 2. sezonu należą:
- Joey and the Dad (odc. 15)
- Joey and the Party for Alex (odc. 16)
- Joey and the Big Move (odc. 17)
- Joey and the Beard (odc. 18)
- Joey and the Critic (odc. 19)
- Joey and the Actor's Studio (odc. 20)
- Joey and the Holding Hands (odc. 21)
- Joey and the Wedding (odc. 22)
Oznacza to, że od tej pory na YouTubie dostępne są wszystkie odcinki serialu "Joey", w tym 8 zaginionych.
W obsadzie "Joeya" oprócz Matta LeBlanca znaleźli się: Drea de Matteo jako twarda jak skała siostra Joeya, Gina, Paulo Costanzo jako genialny syn Giny, Michael, Andrea Anders jako Alex, właścicielka mieszkania Joeya i potencjalna ukochana oraz Jennifer Coolidge jako ekscentryczna agentka Joeya, Bobbie.
