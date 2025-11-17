Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału

Ładowanie...

Może nie lepszy od całego "The Office", ale od jego pierwszego sezonu już tak. Bo - umówmy się - kult wokół oryginału ze Steve'em Carellem narósł dopiero z czasem, gdy serial już się rozkręcił. Całościowo amerykańska wersja brytyjskiego formatu oceniana jest bardzo wysoko i nawet 12 lat po swoim finale pozostaje żywa w umysłach fanów, którzy chętnie wracają do ulubionych odcinków. Dlatego właśnie oczekiwania wobec "The Paper" były ogromne.



"The Paper" rozgrywa się już lata po "The Office", kiedy to znane nam Dunder Mifflin przestało istnieć. A właściwie to zostało wchłonięte przez Enervate - firmę, która wydaje gazetę "Toledo Truth Teller". Pracuje w niej cała gromada osobliwości. I to właśnie jej losy śledzi teraz ekipa dokumentalistów. Przygląda się, jak w dobie umierających mediów nowy pracownik próbuje markę ożywić, jak mierzy się z kolejnymi przeciwnościami losu, dziwactwami swoich koleżanek i kolegów z redakcji, własnymi ograniczeniami oraz absurdalnymi pomysłami szefostwa.

The Paper - opinie o spin-offie The Office

Choć w "The Paper" napotkamy znaną z "The Office" twarz i humor opiera się na tych samych zasadach (cringe'u nie brakuje!), to jednak twórcy podążają własną ścieżką. Ich podejście przypadło do gustu krytykom, dzięki czemu na Rotten Tomatoes serial cieszy się 85 proc. pozytywnych recenzji. Co jednak ważniejsze, widzowie doceniają go w takim samym (a nawet większym!) stopniu.

W Polsce na SkyShowtime dopiero teraz pojawiły się pierwsze odcinki "The Paper", ale w Stanach Zjednoczonych serial zadebiutował jeszcze 4 września. Wtedy to na platformie Peacock swoją premierę miały wszystkie epizody produkcji. Od tamtej pory użytkownicy serwisu chętnie po sequel "The Office" sięgają, a swoimi pozytywnymi wrażeniami dzielą się w mediach społecznościowych.

Jeśli jesteś fanem "The Office" i jeszcze nie widziałeś "The Paper" odmawiasz sobie sporej przyjemności! Jest to takie dobre! Nawet lepsze niż pierwszy sezon "The Office"



PEACOCK, POTRZEBUJĘ KOLEJNEGO SEZONU "THE PAPER"... NA WCZORAJ. PROSZĘ



W końcu wykupiłam subskrypcję Peacock i nadrabiam "The Paper". Muszę przyznać, że jest przezabawny



- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać "The Paper" jest tak dobre, że użytkownicy Peacock od razu po seansie zaczęli domagać się nowych odcinków. Czy polskim fanom "The Office" spodoba się tak samo? W naszym kraju na razie możemy zapoznać się z trzema pierwszymi odcinkami serialu, które zadebiutowały na SkyShowtime 14 listopada. Kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach w nadchodzące piątki.



Rafał Christ 17.11.2025 18:52

