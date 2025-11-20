REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc

Netflix wysłał właśnie listę nowości na grudzień. 2025 roku zostanie zakończony z przytupem, nie tylko dlatego, że pojawi się finałowy sezon Stranger Things. Lista jest naprawdę imponująca.

Konrad Chwast
netflix 2025 grudzien nowosci
REKLAMA

Netflix kończy 2025 rok bardzo intensywną listą nowości. Te ostatnie miesiące były obrodziły zresztą naprawdę mocnymi tytułami, zarówno serialowymi, jak i filmowymi. To jednak nie koniec.

REKLAMA

Netflix: 2025 grudzień – nowości

REKLAMA

Stranger Things – sezon 5.

Cóż, jedną z najważniejszych nowości grudnia będzie najnowszy i przy okazji ostatni sezon „Stranger Thing”. Oczywiście to dwie kolejne części, bo nowy sezon trafi do serwisu lada dzień, a konkretnie 27 listopada. Następna część pojawi się w serwisie 26 grudnia.

Odrzuceni

Tym razem przeniesiemy się do Waszyngtonu w XIX wieku i będziemy obserwować starcie 2 rodzin, na czele których stoją kobiety. Zapowiada się mocna, kostiumowa produkcja. W roli głównej Lena Headey znana dobrze fanom „Gry o tron”.

Człowiek kontra dziecko

W ty serialu legendarny Rowan Atkinson przeżyje nową, świąteczną przygodę. Będzie usiał zaopiekować się czyimś domem, a przy okazji w nas, widzach, wywołać ducha Świąt.

Emily w Paryżu – sezon 5.

Emili w Paryżu, ale tym razem w Rzymie. Nowy sezon wyjątkowo popularnego serialu Netfliksa zabierze widzów do Włoch. Główna bohaterka będzie rozwijała nowy oddział Agence Grateau, jednocześnie spróbuje poukładać swoje życie miłosne. Czyli lubiany standard.

Żywy czy martwy (Na noże)

Benoit Blanc nie zazna spokoju, dopóki nie rozwiąże każdej nietypowej sprawy na tym globie. Tym razem uwielbiany detektyw współpracuje z księdzem, aby rozwiązać zagadkę zbrodni w małomiasteczkowym kościele.

Wielka powódź

Nowy koreański serial Netfliksa. Tym razem to produkcja katastroficzna w reżyserii Kim Byung Woo. Film ma pokazać wielką katastrofę i (prawdopodobnie) ostatni dzień życia ludzi na ziemi. Zapowiada się mocne science fiction.

Filmy świąteczne

Jak co roku Netflix dostarcza paczkę świątecznych filmów i seriali, które pomogą widzom poczuć świąteczny klimat. Wśród nich produkcja z Kate Winslet i Helen Mirren, czyli „Żegnaj, June”. „Miłość w prezencie” opowie o samotnej matce, która szuka pracy i być może będzie musiała przebrać się za Mikołaja. Ponadto widzowie zobaczą również „List do Świętego Mikołaja 2” i 3. sezon „Faceta na Święta”.

FILMY I SERIALE ORYGINALNE – GRUDZIEŃ 2025

  • Wszystkie puste pokoje – 01/12
  • Troll 2 – 01/12
  • Uliczka CoComelon S6 – 01/12
  • Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler – 01/12
  • Love is Blind: Włochy – 01/12
  • Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special – 02/12
  • Miłość w prezencie – 03/12
  • Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania – 03/12
  • Wakacje z teściową S3 – 03/12
  • Lali: Nie oglądam się za siebie – 04/12
  • Szkoda, że mi nie powiedziałeś – 04/12
  • Odrzuceni – 04/12
  • Wiara w sukces S2 – 04/12
  • 100 lat New Yorkera – 05/12
  • Jak powstawał film „Jay Kelly” – 05/12
  • Miłość i wino – 05/12
  • Jay Kelly – 05/12
  • List do Świętego Mikołaja 2 – 05/12
  • Cena zeznania – 05/12
  • Podbić Manhattan S2 – 05/12
  • Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12
  • Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12
  • Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12
  • Zbuntowani zakochani – 09/12
  • Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12
  • Wypadek S2 – 10/12
  • Record of Ragnarok S3 – 10/12
  • Jak porwałem swojego tatę – 11/12
  • Zagubiony talent – 11/12
  • Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12
  • Człowiek kontra dziecko – 11/12
  • Mieścina – 11/12
  • Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12
  • Żywy czy martwy: Na noże – 12/12
  • Facet na święta S3 – 12/12
  • Miasto cieni – 12/12
  • Robby Hoffman: Wake Up – 14/12
  • Zwierzęce zagadki R6 – 15/12
  • Kulinarna walka klas S2 – 16/12
  • Morderstwo w Monako – 17/12
  • Co jest w pudełku? – 17/12
  • Opiekun moich dzieci S3 – 17/12
  • 10DANCE – 18/12
  • Emily w Paryżu S5 – 18/12
  • 1975: Rok, który zmienił Amerykę – 19/12
  • Wielka powódź – 19/12
  • Bohaterowie potrzebni od zaraz – 19/12
  • Jake Paul vs. Anthony Joshua – 20/12
  • Elway – 22/12
  • Goldin: Raj kolekcjonerów S3 – 23/12
  • Tom Segura: Teacher – 24/12
  • Żegnaj, June – 24/12
  • Christmas Gameday: Lions vs. Vikings – 25/12
  • Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders – 25/12
  • Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy – 26/12
  • Stranger Things 5 Część 2 – 26/12
  • Members Only: Palm Beach – 29/12
  • Ricky Gervais: Mortality – 30/12
  • Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt – 30/12
  • Pro Bono – wkrótce
  • Sycylijski ekspres – wkrótce
  • Cashero – wkrótce

TYTUŁY NA LICENCJI

  • Wszędobylska mamuśka – 01/12
  • Dama w vanie – 01/12
  • Łzy słońca – 01/12
  • Egzorcyzmy Emily Rose – 01/12
  • Zjawa – 01/12
  • Film o pszczołach – 01/12
  • Niebo istnieje... naprawdę – 01/12
  • Zakładnik z Wall Street – 01/12
  • Sleight – 01/12
  • Najlepsi wrogowie – 01/12
  • Holiday – 02/12
  • ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ – 03/12
  • Złap mnie, jeśli potrafisz – 04/12
  • Clifford. Wielki czerwony pies – 05/12
  • Lorax – 07/12
  • Zamach na Papieża – 10/12
  • Krudowie – 12/12
  • Niedokończony interes – 12/12
  • Krudowie 2: Nowa era – 12/12
  • Bumblebee – 13/12
  • Czekając na miłość – 13/12
  • Solar Opposites S1 – 15/12
  • Wstrząs – 15/12
  • Skok przez płot – 15/12
  • Chappie – 15/12
  • The Hunting Wives S1 – 15/12
  • Little Angel Część 7 – 16/12
  • VI Batalion – 18/12
  • Top Gun – 19/12
  • Wątpliwość – 19/12
  • Grinch: świąt nie będzie – 19/12
  • Grinch – 19/12
  • Scotty James: Pipe Dream – 19/12
  • The Lesson – 20/12
  • Mustang z Dzikiej Doliny – 20/12
  • The Blackening – 20/12
  • Spongebob: Na suchym lądzie – 23/12
  • SpongeBob Kanciastoporty – 23/12
  • Madagaskar – 24/12
  • CoComelon S14 – 24/12
  • Skrzat. Nowy początek – 25/12
  • Ciche miejsce: Dzień pierwszy – 25/12
  • To my – 25/12
  • Wizyta – 25/12
  • Miłe towarzystwo – 28/12
  • Trolle 3 – 29/12
  • Pulp Fiction – 29/12
  • Seks dla opornych – 31/12
  • Jurassic World – 31/12
  • Jurassic World: Upadłe królestwo – 31/12
  • Rick and Morty S8 – 31/12
  • SpongeBob Kanciastoporty S8 – 31/12
  • SpongeBob Kanciastoporty S9 – 31/12
  • Psi patrol S8 – 31/12
REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
20.11.2025 12:51
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
17:40
Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:40:00+01:00
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
9:16
Tom Cruise uhonorowany Oscarem. To jego pierwszy
Aktualizacja: 2025-11-17T09:16:55+01:00
15:11
"Łucja Winter nie zawiedzie". O polskim thrillerze Czarna śmierć opowiada Agnieszka Podsiadlik
Aktualizacja: 2025-11-16T15:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA