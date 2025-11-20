Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc

Ładowanie...

Netflix kończy 2025 rok bardzo intensywną listą nowości. Te ostatnie miesiące były obrodziły zresztą naprawdę mocnymi tytułami, zarówno serialowymi, jak i filmowymi. To jednak nie koniec.

REKLAMA

Netflix: 2025 grudzień – nowości

REKLAMA

Stranger Things – sezon 5.

Cóż, jedną z najważniejszych nowości grudnia będzie najnowszy i przy okazji ostatni sezon „Stranger Thing”. Oczywiście to dwie kolejne części, bo nowy sezon trafi do serwisu lada dzień, a konkretnie 27 listopada. Następna część pojawi się w serwisie 26 grudnia.

Odrzuceni

Tym razem przeniesiemy się do Waszyngtonu w XIX wieku i będziemy obserwować starcie 2 rodzin, na czele których stoją kobiety. Zapowiada się mocna, kostiumowa produkcja. W roli głównej Lena Headey znana dobrze fanom „Gry o tron”.

Człowiek kontra dziecko

W ty serialu legendarny Rowan Atkinson przeżyje nową, świąteczną przygodę. Będzie usiał zaopiekować się czyimś domem, a przy okazji w nas, widzach, wywołać ducha Świąt.

Emily w Paryżu – sezon 5.

Emili w Paryżu, ale tym razem w Rzymie. Nowy sezon wyjątkowo popularnego serialu Netfliksa zabierze widzów do Włoch. Główna bohaterka będzie rozwijała nowy oddział Agence Grateau, jednocześnie spróbuje poukładać swoje życie miłosne. Czyli lubiany standard.

Żywy czy martwy (Na noże)

Benoit Blanc nie zazna spokoju, dopóki nie rozwiąże każdej nietypowej sprawy na tym globie. Tym razem uwielbiany detektyw współpracuje z księdzem, aby rozwiązać zagadkę zbrodni w małomiasteczkowym kościele.

Wielka powódź

Nowy koreański serial Netfliksa. Tym razem to produkcja katastroficzna w reżyserii Kim Byung Woo. Film ma pokazać wielką katastrofę i (prawdopodobnie) ostatni dzień życia ludzi na ziemi. Zapowiada się mocne science fiction.

Filmy świąteczne

Jak co roku Netflix dostarcza paczkę świątecznych filmów i seriali, które pomogą widzom poczuć świąteczny klimat. Wśród nich produkcja z Kate Winslet i Helen Mirren, czyli „Żegnaj, June”. „Miłość w prezencie” opowie o samotnej matce, która szuka pracy i być może będzie musiała przebrać się za Mikołaja. Ponadto widzowie zobaczą również „List do Świętego Mikołaja 2” i 3. sezon „Faceta na Święta”.

FILMY I SERIALE ORYGINALNE – GRUDZIEŃ 2025

Wszystkie puste pokoje – 01/12

Troll 2 – 01/12

Uliczka CoComelon S6 – 01/12

Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler – 01/12

Love is Blind: Włochy – 01/12

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special – 02/12

Miłość w prezencie – 03/12

Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania – 03/12

Wakacje z teściową S3 – 03/12

Lali: Nie oglądam się za siebie – 04/12

Szkoda, że mi nie powiedziałeś – 04/12

Odrzuceni – 04/12

Wiara w sukces S2 – 04/12

100 lat New Yorkera – 05/12

Jak powstawał film „Jay Kelly” – 05/12

Miłość i wino – 05/12

Jay Kelly – 05/12

List do Świętego Mikołaja 2 – 05/12

Cena zeznania – 05/12

Podbić Manhattan S2 – 05/12

Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12

Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12

Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12

Zbuntowani zakochani – 09/12

Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12

Wypadek S2 – 10/12

Record of Ragnarok S3 – 10/12

Jak porwałem swojego tatę – 11/12

Zagubiony talent – 11/12

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12

Człowiek kontra dziecko – 11/12

Mieścina – 11/12

Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12

Żywy czy martwy: Na noże – 12/12

Facet na święta S3 – 12/12

Miasto cieni – 12/12

Robby Hoffman: Wake Up – 14/12

Zwierzęce zagadki R6 – 15/12

Kulinarna walka klas S2 – 16/12

Morderstwo w Monako – 17/12

Co jest w pudełku? – 17/12

Opiekun moich dzieci S3 – 17/12

10DANCE – 18/12

Emily w Paryżu S5 – 18/12

1975: Rok, który zmienił Amerykę – 19/12

Wielka powódź – 19/12

Bohaterowie potrzebni od zaraz – 19/12

Jake Paul vs. Anthony Joshua – 20/12

Elway – 22/12

Goldin: Raj kolekcjonerów S3 – 23/12

Tom Segura: Teacher – 24/12

Żegnaj, June – 24/12

Christmas Gameday: Lions vs. Vikings – 25/12

Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders – 25/12

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy – 26/12

Stranger Things 5 Część 2 – 26/12

Members Only: Palm Beach – 29/12

Ricky Gervais: Mortality – 30/12

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt – 30/12

Pro Bono – wkrótce

Sycylijski ekspres – wkrótce

Cashero – wkrótce

TYTUŁY NA LICENCJI

Wszędobylska mamuśka – 01/12

Dama w vanie – 01/12

Łzy słońca – 01/12

Egzorcyzmy Emily Rose – 01/12

Zjawa – 01/12

Film o pszczołach – 01/12

Niebo istnieje... naprawdę – 01/12

Zakładnik z Wall Street – 01/12

Sleight – 01/12

Najlepsi wrogowie – 01/12

Holiday – 02/12

ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ – 03/12

Złap mnie, jeśli potrafisz – 04/12

Clifford. Wielki czerwony pies – 05/12

Lorax – 07/12

Zamach na Papieża – 10/12

Krudowie – 12/12

Niedokończony interes – 12/12

Krudowie 2: Nowa era – 12/12

Bumblebee – 13/12

Czekając na miłość – 13/12

Solar Opposites S1 – 15/12

Wstrząs – 15/12

Skok przez płot – 15/12

Chappie – 15/12

The Hunting Wives S1 – 15/12

Little Angel Część 7 – 16/12

VI Batalion – 18/12

Top Gun – 19/12

Wątpliwość – 19/12

Grinch: świąt nie będzie – 19/12

Grinch – 19/12

Scotty James: Pipe Dream – 19/12

The Lesson – 20/12

Mustang z Dzikiej Doliny – 20/12

The Blackening – 20/12

Spongebob: Na suchym lądzie – 23/12

SpongeBob Kanciastoporty – 23/12

Madagaskar – 24/12

CoComelon S14 – 24/12

Skrzat. Nowy początek – 25/12

Ciche miejsce: Dzień pierwszy – 25/12

To my – 25/12

Wizyta – 25/12

Miłe towarzystwo – 28/12

Trolle 3 – 29/12

Pulp Fiction – 29/12

Seks dla opornych – 31/12

Jurassic World – 31/12

Jurassic World: Upadłe królestwo – 31/12

Rick and Morty S8 – 31/12

SpongeBob Kanciastoporty S8 – 31/12

SpongeBob Kanciastoporty S9 – 31/12

Psi patrol S8 – 31/12

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Konrad Chwast 20.11.2025 12:51

Ładowanie...