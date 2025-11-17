REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać

HBO Max dodało premierowy odcinek serialu „Intrygantka”. O produkcji od bardzo dawna mówiło się jako o reinterpretacji „Niebezpiecznych związków” i to takiej, która ze względu na swój feministyczny rys będzie budzić emocje. I budzi, nie jestem tylko pewien, czy do końca o to chodziło.

Konrad Chwast
OCENA :
6/10
intrygantka serial hbo max
REKLAMA

Na początek ważny rys historyczny. „Niebezpieczne związki” to powieść epistolarna wydana w 1782 roku we Francji. Dzieło Choderlosa de Laclos uważane jest za jedno z najważniejszych dzieł literatury francuskiej, a sposób, w jaki autor sportretował tamtejszą arystokrację, okazał się tak sugestywny, że wrył się w społeczną świadomość na całe wieki.

Powieść została odebrana bardzo negatywnie, bo uznano ją za skrajnie nieobyczajną, prowokacyjną (co uznano za wadę) i niemoralną. Autora spotykały liczne szykany, a sama powieść była zakazywana przez najróżniejsze instytucje. Dziś patrzymy na nią raczej jak na fragment historii literatury i jak na interesujące studium ludzkich charakterów, cynizmu, manipulacji, pożądliwości i nienawiści. O mocy, jaką powieść ma cały czas, niech świadczą liczne adaptacje filmowe i serialowe, w tym ta najnowsza, czyli właśnie „Intrygantka”.

REKLAMA

Intrygantka – recenzja serialu HBO Max

„Intrygantka” nie jest bezpośrednią adaptacją „Niebezpiecznych związków”, to prequel, który opowiada o markizie Merteuil, jednej z głównych (bardzo negatywnych) postaci powieści. Widzimy tu ją jako młodą dziewczynę, która w zostaje uwiedziona przez Valmonta. Gdy prawda wychodzi na jaw, mosty zostają spalone, a ona przyłącza się do Madame de Rosemonde, upadłej szlachcianki, która uczy ją, jak ze swoich kobiecych wdzięków uczynić sposób na życie. Jeśli wiecie, o co chodzi.

Produkcja prowadzi nas przez kolejne etapy jej życia, zaliczając raz po raz punkty zwrotne lub istotne wydarzenia, które wpłynęły na jej (paskudny) charakter znany z powieści. Serial w gruncie rzeczy nie stara się pokazywać jej w znacznie lepszym świetle niż powieść, ale tak rysuje jej charakter, aby decyzje, które podejmuje, miały uzasadnienie i choćby w drobnym stopniu pokazywały ją jako ofiarę czasów. Jako kobietę z marginesu, która, aby przetrwać, musi być tak bezwzględna, jak mężczyźni.

Niestety serial wpada w zastawione przez siebie sidła.

Szybko bowiem okazuje się, że choć produkcja rzeczywiście jest bardzo sensualna, wypełniona po brzegi erotycznym napięciem, to ani forma, ani temat nie oferują nic nowego, przełomowego, czy obrazoburczego. To w gruncie rzeczy bardzo poprawny serial i nie tak bardzo odważny, zwłaszcza jeśli spojrzymy na inne produkcje z portfolio HBO. Nie ma tu więc obiecywanej kontrowersji, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście produkcja idzie z duchem czasu i w centrum stawia nietypowe, ale jednak kobiece doświadczenie.

Są jednak momenty, gdy widać, że twórcy zamiast skupić się na uczciwej pracy nad swoimi postaciami stawiają im coraz mocniejsze erotyczne wyzwania. Na pewnym etapie robi się to kuriozalne, choć – powiem uczciwie – nie przeszkadza to w odbiorze serialu. Bo „Intrygantka” to kawał przyzwoitego kostiumowca, przyciągającego kapitalnymi lokacjami i strojami. To serial przede wszystkim bardzo estetyczny, który wbrew temu, czego można się po nim spodziewać, nie przełamuje tego piękna wyuzadaniem, a raczej w ten sposób je dopełnia.

Trudno nie zauważyć, że produkcja bardzo stara się powiedzieć coś więcej i wpisać się w powoli już wyczerpującą się modę na dekonstruowanie patriarchalnych motywów. To niespecjalnie wychodzi i w gruncie rzeczy wydaje mi się, że mało kogo już to porusza, nie mówiąc o oburzeniu. Udaje się jednak to, co jest mało oryginalne, ale satysfakcjonujące, a więc wartka akcja, dworskie intrygi i nieliczne potyczki na broń białą. Jeśli do tego dodamy jeszcze świetną obsadę aktorską, to wychodzi niezły serial kostiumowy, choć oczywiście dla dorosłego widza. Tylko tyle i aż tyle.

REKLAMA

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
17.11.2025 17:40
Tagi: HBOHBO Max
Najnowsze
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
9:16
Tom Cruise uhonorowany Oscarem. To jego pierwszy
Aktualizacja: 2025-11-17T09:16:55+01:00
15:11
"Łucja Winter nie zawiedzie". O polskim thrillerze Czarna śmierć opowiada Agnieszka Podsiadlik
Aktualizacja: 2025-11-16T15:11:00+01:00
13:02
Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-16T13:02:00+01:00
12:18
Rodzina do wynajęcia wzruszyła mnie do łez. Brendan Fraser jest genialny
Aktualizacja: 2025-11-16T12:18:31+01:00
11:11
Desperat jest tak elektryzujący, że bez uziemienia nie podchodź. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-16T11:11:00+01:00
10:44
Prime Video podbite przez hit z Vinem Dieselem. I to nie ten wyścigowy
Aktualizacja: 2025-11-16T10:44:22+01:00
9:44
Na pewno przeoczyliście ten skromny serial na SkyShowtime. Naprawię ten błąd
Aktualizacja: 2025-11-16T09:44:00+01:00
8:10
Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Aktualizacja: 2025-11-16T08:10:00+01:00
6:18
Czarna śmierć - kiedy odcinki serialu TVP? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-11-16T06:18:00+01:00
17:01
Komasa ruszył na podbój Hollywood. Widzieliśmy brawurową Rocznicę
Aktualizacja: 2025-11-15T17:01:00+01:00
14:31
MegaDoc sprawdza, czy Francis Ford Coppola oszalał. Tak traci się pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-15T14:31:00+01:00
12:19
Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce
Aktualizacja: 2025-11-15T12:19:49+01:00
12:14
Katastrofa Heweliusza mogła wyglądać właśnie tak. Jest nowa książka
Aktualizacja: 2025-11-15T12:14:00+01:00
11:56
Na Canal+ wjechał filmowy pomnik prezydenta, którego kochają Polacy
Aktualizacja: 2025-11-15T11:56:00+01:00
11:19
Niepozorny film akcji rządzi w HBO Max. Nie udawaj, że masz lepszą opcję na wieczór
Aktualizacja: 2025-11-15T11:19:00+01:00
11:18
Książka z serialu "Jedyna" jest prawdziwa. To dlatego Carol jej nienawidzi
Aktualizacja: 2025-11-15T11:18:34+01:00
9:15
Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-15T09:15:00+01:00
8:53
Netflix ma nosa. Od dziś w ofercie serwisu wspaniały musical
Aktualizacja: 2025-11-15T08:53:00+01:00
8:09
Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera
Aktualizacja: 2025-11-15T08:09:00+01:00
7:36
Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina
Aktualizacja: 2025-11-15T07:36:00+01:00
21:13
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T21:13:00+01:00
20:14
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-14T20:14:00+01:00
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie - thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA