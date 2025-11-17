Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać

Ładowanie...

"Zły zamiar" to historia uroczego korepetytora Adama, który podczas wakacji w Grecji zdobywa zaufanie pewnej bogatej rodziny. Wykorzystuje to, aby dostać się do ich domu. Podejmuje w nim pracę, stopniowo ujawniając swoją prawdziwą mroczną naturę. Dzięki temu otrzymujemy pełen napięcia thriller o manipulacji i zemście, który chwyta widza za gardło i nie chce puścić przez wszystkich sześć odcinków.



Cały "Zły zamiar" trafił na Prime Video w zeszły piątek, 14 listopada. Wyczuleni na wszystkie nowe thrillery użytkownicy platformy Amazona od razu się nim zainteresowali. Początkowo krążył gdzieś tam po dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale teraz dumnie okupuje czwarte miejsce. Przegrywa z paroma produkcjami, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze je przebije. Ma ku temu spore predyspozycje.

Zły zamiar - opinie o nowym thrillerze Prime Video

Może i "Wybryku" czy 2. sezonu "Maxton Hall" nowy serial z Davidem Duchovnym nie przebije, ale już zajmującego trzecie miejsce topki "Lazarusa" na pewno. Bo serial Harlana Cobena już się w zestawieniu nabył. I nie tylko chodzi o potrzebę świeżej krwi na liście. Po prostu "Zły zamiar" jest świetnym serialem, który zasłużył na większą oglądalność.

Być może opinie krytyków na to nie wskazują, bo na Rotten Tomatoes "Zły zamiar" ma zaledwie 40 proc. pozytywnych recenzji. Za to w mediach społecznościowych doszło do prawdziwego zatrzęsienia o od pozytywnych wpisów o nowym serialu Prime Video.

"Zły zamiar" jest nowym arcydziełem psychologicznego suspensu



W weekend zbindżowałam wszystkie odcinki "Złego zamiaru" - totalnie się w nim zakochałam!!!



Whoa, musicie obejrzeć obejrzeć "Zły zamiar" na Amazonie. Jest świetny! - czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższych opiniach z całą pewnością można stwierdzić, że Prime Video wyrasta na dostarczyciela najlepszych serialowych thrillerów. To już kolejny dreszczowiec platformy Amazona z tego roku, który zawrócił widzom w głowach. Jak wypada na tle "Lepszej siostry", "Tej dziewczyny" czy wspomnianego "Lazarusa"? O ile jeszcze tego nie zrobiliście, musicie sprawdzić to sami.



Rafał Christ 17.11.2025 17:01

