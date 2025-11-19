REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera

Kino Wojciecha Smarzowskiego słynie z intensywności emocjonalnej i poruszania trudnych tematów. "Dom dobry" rozprawia się z kwestią przemocy domowej, której ofiarą jest główna bohaterka filmu. Wcielająca się w nią Agata Turkot stanęła na wysokości aktorskiego zadania - jej rola jest niezwykła.

Adam Kudyba
agata turkot dom dobry
REKLAMA

"Dom dobry" to najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, reżysera takich filmów jak "Wesele", "Wołyń", czy "Kler". Jego centralną postacią jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która miała plany na przyszłość i zdolności do ich realizowania. Los sprawił, że musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się znerwicowaną oraz nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). W takiej przestrzeni ciężko na jakikolwiek spokój czy rozwój własnego życia, w związku z czym dziewczyna angażuje się w relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje przenoszą się z internetu do prawdziwego życia i szybko zakochują się w sobie po uszy. Z biegiem czasu sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

REKLAMA

Dom dobry: Agata Turkot - świetna aktorka, odkrycie Wojciecha Smarzowskiego

Nie ma wątpliwości, że rola w "Domu dobrym" przyniesie Agacie Turkot zasłużone pochwały. Wielu może nie kojarzyć aktorki zbyt mocno i ciężko ich za to winić - dotychczasowa kariera Turkot nie należy do przesadnie najbogatszych. Dopiero w 2018 roku została ona absolwentką aktorskiego wydziału łódzkiej filmówki, choć swój debiut zanotowała dwa lata wcześniej, w telewizyjnym serialu TVN "Na noże". Niedługo później otworzyło się sporo drzwi - Turkot przez pięć lat grała Polę Majewską w serialu "Leśniczówka", emitowanym w telewizji publicznej, wystąpiła w "Na dobre i na złe", Paweł Maślona powierzył jej rolę młodej Anny Czarneckiej w kryminale "Motyw". Niedługo później po raz pierwszy zagrała u Wojciecha Smarzowskiego w "Weselu". Wcieliła się w Leę - córkę żydowskiego krawca, w której zakochał się młody Antoni (Mateusz Więcławek), na starość wspominający wydarzenia z czasów przedwojnia. Już wtedy czuć było, że ta aktorka jeszcze nam coś ciekawego pokaże, a Wojciech Smarzowski nie powinien łatwo rezygnować z jej usług.

Choć po "Weselu" Turkot wystąpiła jeszcze m.in. w kanadyjsko-polskiej "Przysiędze Ireny" oraz głośnej "Informacji zwrotnej" dla Netfliksa, zdawało się, że czeka na moment, w którym dostanie więcej pola do zagrania i pokazania światu swoich możliwości. Stało się - obsadzono ją w głównej roli w "Domu dobrym", który jeszcze przed premierą budził spore emocje i kontrowersje. Wielu zastanawiało się, na ile film Smarzowskiego będzie "festiwalem tortur", a na ile rzetelną opowieścią o przemocy domowej i złożonych trudach bycia jej ofiarą.

Możemy sobie powiedzieć jasno: rola w tym filmie powinna otworzyć Agacie Turkot ogrom drzwi kariery. Została rzucona na bardzo głęboką wodę i z pewnością niełatwą pozycję - polegającą w dużej mierze na przyjmowaniu sygnałów agresji ze strony ukochanej osoby, a w dalszej części doświadczania jej fizycznie. To niewątpliwie gigantyczne wyzwanie emocjonalne, a Turkot odnalazła się w nim wyśmienicie. Grana przez nią Gosia jest naraz pełną autentycznych i trudnych emocji, sparaliżowaną życiowo postacią ale równocześnie symbolem wielu kobiet, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się i prowadzą zwyczajne życia, podczas gdy prawda jest dużo trudniejsza i bardziej bolesna.

Niezwykle poruszająca, ale również często oszczędna i stonowana gra Turkot sprawia, że z jednej strony dostrzegamy w niej determinację i siłę, kibicujemy by się jej udało, a z drugiej strony wiemy, że ta historia nie prowadzi do oczyszczającego, szczęśliwego zakończenia. Momenty jej wypisanej na twarzy bezsilności należą do najmocniejszych, które można zobaczyć w "Domu dobrym". Trzeba również wspomnieć o tym, że - jakkolwiek to nie zabrzmi ze względu na tematykę filmu - jej ekranowa chemia z Tomaszem Schuchardtem jest znakomita. Nawet gdy reżyser gdzieniegdzie zostawia pewne sygnały dotyczące tego, co się później wydarzy, między dwojgiem postaci zdaje się być naprawdę sporo wzajemnego, ciepłego i namiętnego uczucia. Jak wiemy, do czasu.

"Dom dobry" to film, który - moim skromnym zdaniem - należy do grona tych lepszych, które udało się nakręcić Smarzowskiemu. Oczywiście, przebijają z niego cechy charakterystyczne jego twórczości, i to nie zawsze rozumiane pozytywnie, ale widać, że w swoim najnowszym dziele spełnia obietnicę. Nie tylko oddaje głos ofiarom, ale stara się uczciwie przedstawić mechanizmy przemocy domowej i różne jej oblicza. Agata Turkot zanotowała znakomitą rolę i mam nadzieję, że - poza nadchodzącym, obyczajowo-kryminalnym serialem "Piekło kobiet", w którym zagra główną rolę - branża usłyszy o niej na tyle, by zasypać ją kolejnymi propozycjami. Występem w "Domu dobrym" pokazała, że powinno być o niej głośno.

"Dom dobry" jest wyświetlany w kinach.

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.11.2025 16:30
Tagi: Polskie filmyWojciech Smarzowski
Najnowsze
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
17:40
Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:40:00+01:00
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
9:16
Tom Cruise uhonorowany Oscarem. To jego pierwszy
Aktualizacja: 2025-11-17T09:16:55+01:00
15:11
"Łucja Winter nie zawiedzie". O polskim thrillerze Czarna śmierć opowiada Agnieszka Podsiadlik
Aktualizacja: 2025-11-16T15:11:00+01:00
13:02
Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-16T13:02:00+01:00
12:18
Rodzina do wynajęcia wzruszyła mnie do łez. Brendan Fraser jest genialny
Aktualizacja: 2025-11-16T12:18:31+01:00
11:11
Desperat jest tak elektryzujący, że bez uziemienia nie podchodź. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-16T11:11:00+01:00
10:44
Prime Video podbite przez hit z Vinem Dieselem. I to nie ten wyścigowy
Aktualizacja: 2025-11-16T10:44:22+01:00
9:44
Na pewno przeoczyliście ten skromny serial na SkyShowtime. Naprawię ten błąd
Aktualizacja: 2025-11-16T09:44:00+01:00
8:10
Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Aktualizacja: 2025-11-16T08:10:00+01:00
6:18
Czarna śmierć - kiedy odcinki serialu TVP? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-11-16T06:18:00+01:00
17:01
Komasa ruszył na podbój Hollywood. Widzieliśmy brawurową Rocznicę
Aktualizacja: 2025-11-15T17:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA