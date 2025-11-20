REKLAMA
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem

"No wreszcie!" - chciałoby się rzec. Jeden z trzech najszybciej zyskujących popularność debiutujących seriali HBO dostanie 2. sezon. Fani "Grupy zadaniowej" czekali na tę informację od października, kiedy to skończyła się pierwsza odsłona uwielbianego kryminału. Prócz niego, jak właśnie poinformowano, stacja przedłuża również dwie komedie.

W tym wypadku nie mogło być inaczej. "Grupa zadaniowa" od HBO zrobiła przecież zawrotną karierę. Tak porwała krytyków, że Rotten Tomatoes trudno było znaleźć negatywną recenzję serialu (96 proc. pozytywnych!). Widzowie chętnie potwierdzają jakość kryminału z Markiem Ruffalo. Od wyemitowanego jeszcze we wrześniu pierwszego odcinka zachwalają produkcję w mediach społecznościowych, a od czasu finału domagają się kontynuacji. Teraz mogą odetchnąć z ulgą. Dostaną kolejne epizody.

Dobrą nowinę podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Nowym Jorku przekazał Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO oraz HBO Max. To właśnie on potwierdził, że "Grupa zadaniowa" dostanie 2. sezon, aby za chwilę ogłosić przedłużenie dwóch innych seriali. Co ciekawe, chodzi o produkcje wciąż jeszcze trwające, a wręcz niedawno rozpoczęte.

OGLĄDAJ SERIALE HBO:
HBO Max
HBO MAX
HBO Max
Grupa zadaniowa - jakie jeszcze seriale HBO dostaną 2. sezony?

"Krzesła" dopiero zbliżają się do swojego końca. Rozpoczęły się 12 października i przed nami jeszcze trzy odcinki, które zadebiutują w naszym kraju na HBO Max w nadchodzące poniedziałki. Niepozorny serial już teraz można jednak uznać za hit - tak artystyczny, jak i komercyjny. Na Rotten Tomatoes ma przecież perfekcyjny wynik (100 proc. pozytywnych recenzji), a w Stanach Zjednoczonych utrzymuje pozycję najpopularniejszego nowego serialu HBO komediowego w historii.

"Kocham LA" jest jeszcze świeższe od "Krzeseł". Zadebiutowało 2 listopada i do teraz dostaliśmy zaledwie trzy odcinki (przed nami jeszcze pięć). Choć krytycy oceniają je gorzej niż pozostałe wymienione w tym tekście tytuły, serial Rachel Sennott wciąż może się pochwalić całkiem wysoką średnią na Rotten Tomatoes - 86 proc. pozytywnych recenzji. Wyniki oglądalności ma jeszcze lepsze, przez co zdecydowanie zasłużył, aby znaleźć się w tym zacnym gronie produkcji przedłużonych o kolejny sezon.

Fani "Grupy zadaniowej", "Krzeseł" i "Kocham LA" mogą więc spać spokojnie, bo ich ulubione seriale na pewno powrócą. Na ten moment nie wiadomo tylko, kiedy dokładnie dokładnie doczekają się zapowiedzianych właśnie 2. sezonów. W tym wypadku musimy uzbroić się w cierpliwość.

