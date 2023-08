Netflix was rozpali. I nie mówię tylko o premierze dokumentu "Depp kontra Heard"

Kurz po procesie Johnny'ego Deppa i Amber Heard jeszcze dobrze nie opadł, a różnej maści nadawcy już postanowili zarobić na jego popularności. Ba, nie musieliśmy długo czekać na film fabularny, bo przecież jeszcze we wrześniu zeszłego roku Tubi wypuściło "Hot Take: The Depp/Heard Trial". Powstał jednak też szereg dokumentów, z czego jden - kilka miesięcy temu - zadebiutował na brytyjskim Channel 4. Reszcie świata za chwilę pokaże go Netflix.



Biorąc pod uwagę szum wokół procesu Johnny'ego Deppa i Amber Heard zastanawiające jest to, czy twórcom dokumentu udaje się dodać do całej dyskusji coś nowego. Oficjalny opis serialu sugeruje, że taki był na pewno cel. Bo "Depp kontra Heard" opowiada o świecie doby postprawdy i nowych mediów. Batalia sądowa byłych małżonków była przecież pierwszą sprawą relacjonowaną na TikToku. Twórcy analizują ten medialny fenomen, przedstawiając zeznania obu stron i zadając pytania o to czym jest prawda i jaką rolę odgrywa we współczesnym społeczeństwie.



