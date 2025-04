Netflix kupił prawa do genialnego serialu, który wreszcie trafił do Polski. Seans spuścił mi łomot

Brzmi to jak serial o mierzeniu się ze szkolną przemocą, ale tak nie jest, a przynajmniej nie do końca. Owszem, przemocy jest tu dużo - nieraz naprawdę brutalnej - ale to nie bullying stanowi temat produkcji. Nie jest to też zwykłe kino rozrywkowo-kopane.



„Słaby bohater” to - między innymi - opowieść o tym, jak trudno przerwać spiralę przemocy. O tym, że bierność i milczenie mogą być równie szkodliwe, co aktywne wyrządzanie komuś krzywdy. O tym, jak bardzo dorośli mogą zawieść młodych, ba, skrzywdzić ich i zmienić w okrutne jednostki, by potem zostawić samych sobie. O zrujnowanej młodości, w której nie ma miejsca na beztroskę; o systemie, w którym dzieciaki nieraz muszą niszczyć się nawzajem, by przetrwać. I wreszcie: o przyjaźni.



Oczywiście, to jeden z tych seriali, które wymagają pewnego stopnia zawieszenia niewiary - umiejętności głównego bohatera, skala przemocy i braku reakcji z zewnątrz nie są, rzecz jasna, kompletną fantazją, ale naciągnięto je tu do granic. Co ciekawe, sceny walk są bardzo intensywne, brutalne i całkiem realistyczne (nie licząc odporności i wytrwałości niektórych). Jest to jednak typ produkcji, której nadmierny realizm zabiłby całą strukturę i unikalność. To, co najważniejsze, zachowuje jednak bolesny autentyzm - czyli właściwie każdy dotknięty tutaj problem.



Jeśli chodzi o główną trójkę przyjaciół - Shi-eun, Soo Ho i Beom Seok - to ich relacja jest niezwykle wiarygodna, ludzka, momentami prawdziwie poruszająca. Każdy z nich ma swoje demony do pokonania, ale trzymają się razem tak długo, jak to możliwe. I fantastycznie jest śledzić narodziny, rozwój i finał tej przyjaźni.