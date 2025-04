Jeśli kochasz Dziedzictwo. Hereditary, to polubisz te filmy. 7 tytułów, które wjeżdżają na psychę

"Dziedzictwo. Hereditary" to stosunkowo młody film - liczy sobie zaledwie 7 lat. Pełnometrażowy debiut Ariego Astera okazał się hitem, który zaliczył się do panteonu najlepszych tytułów psychologicznego kina grozy, które doskonale miesza ze sobą nadnaturalną tematykę z osobistymi dramatami. Oto siódemka podobnych do "Hereditary" produkcji, które zaliczają się do horrorowego gatunku i zdecydowanie bardziej wolą "wjeżdżać na psychę", niż pobudzać nas co pięć minut jumpscare'ami.