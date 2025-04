Nieco lepiej idzie filmowi portretowanie relacji między bohaterami. Nie ma co się oszukiwać, na poziomie scenopisarskim nie mamy do czynienia z niewyobrażalnie fascynującymi kreacjami, ale postacie potrafią się w jakimś stopniu wyróżnić, a dynamika między nimi ma momenty większej żywotności. Największy potencjał siłą rzeczy tkwi w Clover - opuszczonej przez siostrę dziewczynie, która doświadczyła zakończenia toksycznego związku, dwóch prób samobójczych. To wszystko zsumowane stanowi dość oczywistą pożywkę dla żywiącego się traumą i strachem zła, ale zdarza się, że "Until Dawn" próbuje wyjść poza tanie schematy, udanie zagrać motywem wielokrotnego umierania, powiedzieć coś więcej na temat podejścia do śmierci, doceniania swojego życia, czy instrumentalnego traktowania cudzego.