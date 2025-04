Użytkownicy Prime Video tak namiętnie oglądają brutalny horror, że przegapili krwawą nowość

Parę tygodni temu "Substancja" z hukiem wleciała na Prime Video. Z miejsca podbiła platformę, trafiając na pierwsze miejsce listy jej najpopularniejszych tytułów. Na szczycie zestawienia (z krótkimi przerwami) utrzymuje się do teraz, co tylko dowodzi, że subskrybenci serwisu są twardzi jak bruk. Mówimy tu w końcu o hardcore'owym horrorze, który nęci widzów seksownymi obrazkami, łapczywym okiem przygląda się ciałom swoich bohaterek, aby na koniec udokumentować ich rozpad. Przed seansem należy uzbroić się w mocne żołądki, bo stojąca za kamerą Coralie Fargeat publiczności nie oszczędza. Jest krwawo, brutalnie i tak obrzydliwie, że aż strasznie... śmiesznie.



Krew, którą Coralie Fargeat oblewa użytkowników Prime Video, ewidentnie zasłania im ogląd sytuacji. Nie da się bowiem inaczej wytłumaczyć, dlaczego umknął im inny horror. "Asha" próżno szukać na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. A przecież podobnie jak "Substancja" do najłagodniejszych filmów nie należy. W końcu zrobił go artysta ukrywający się pod pseudonimem Flying Lotus.