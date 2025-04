Jeśli nie ograniczamy się do słabych kryminałów, Netflix ma do zaoferowania naprawdę sporo

Po pierwsze - każdy tydzień na Netfliksie to znacznie większa liczba premier. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się u konkurencji: bardzo mało nowości oryginalnych, wyświechtane tytuły na licencji, co jakiś czas głośniejszy kinowy hit, który wpadł szybciej do oferty dzięki zawężeniu okien dystrybucyjnych. Po drugie - zanim ktokolwiek powie, że „nie liczy się jakość, a ilość”, niech zastanowi się, jak wiele tak naprawdę jakościowych premier od początku dały nam inne serwisy. Zgadzam się, że Netflix produkuje masowo, w ogóle nie przykładając się do znacznej części realizowanych dzieł. A jednak regularnie podrzuca nam prawdziwe perły. „Dojrzewanie”, „Toksyczne miasto”, „Chaos”, „Świt Ameryki”, „Rezydencja”, „Karma”, „Devil May Cry” - to tylko garść nowości z ostatnich miesięcy, które zachwyciły krytyków i widzów i cieszyły się sporą oglądalnością.



Ale nie tylko nowościami serwis stoi - jego biblioteka jest przecież pełna produkcji różnych gatunków. Co ciekawe, jednym z mocniejszych filarów platformy są animacje. Netflix słynie ze świetnych animacji oryginalnych, ale nie każdy zwrócił uwagę, że może też poszczycić się... najmocniejszą kolekcją anime spośród wszystkich dostępnych w Polsce legalnych platform.