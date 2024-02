Czekacie na kontynuację "Squid Game"? Jest coś, co może wam się spodobać

Twórcy klarownie wyjaśnili, dlaczego właściwie powstała Farma, co spowodowało spadek urodzeń mężczyzn i czym w zasadzie jest program "Ready, Set, Love". Trochę to dotyka esencji "Czarnego lustra" przez dystopijny motyw, a trochę uwielbianego przez widzów Netfliksa "Squid Game" za sprawą wielu konkurencji, w których uczestniczki są po kolei eliminowane (choć nie tak drastycznie, jak w koreańskim pierwowzorze). Podobnie jak w "Squid Game" akcja produkcji osadzona jest we współczesności (w 2024 r.), jednak można dostrzec kilka elementów, które oddają futurystyczny klimat.



Wspomniałam wcześniej o wykorzystaniu typowych dla komedii romantycznych zabiegów - choć w produkcji jest ich całkiem sporo, to twórcy nie poszli na łatwiznę i zaplanowali kilka niespodziewanych zwrotów akcji, które zachęcają, aby "Bitwę singielek" oglądać dalej. Ma to związek nie tylko bezpośrednio z udziałem Day w wyścigu o miłość, ale również z jej przeszłością, która z pewnością będzie miała wpływ na losy głównych bohaterów.



Fabuła nie skupia się jednak tylko na Sonie i Day, ale zwraca uwagę również na poboczne wątki, takie jak choroba młodszej siostry, udział jej przyjaciółki w programie "od kuchni", a także zamiary twórczyni programu, która ma nie do końca dobre intencje. Sporo jest tego typu elementów, które potrafią przyciągnąć uwagę widza. I choć z początku nie byłam przekonana, to muszę przyznać, że "Bitwa singielek" to interesujący serial, który, choć nie jawi się jako coś nowatorskiego, łączy wiele różnych zabiegów, co sprawia, że z każdą minutą ciekawość wciąż wzrasta. To poprawna produkcja, na którą warto rzucić okiem - niewykluczone, że wciągnie was równie mocno jak hitowy "Squid Game".