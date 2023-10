Netflix otwiera miejsca dla fanów. Mają być lepsze niż Disneyland

Netflix znany jest ze swojego wyjątkowego marketingu. Takich akcji, w pełni angażujących fanów produkcji streamingowego giganta, było sporo. W ramach promocji 6. sezonu "Orange Is The New Black" w spocie wystąpiła Magda Gessler, która w więziennej kuchni zaczęła przeprowadzać coś na wzór "Kuchennych rewolucji". Z kolei na krakowskim rynku obok rzeźby "Eros Bendato" pojawiła się maska Salvadora Dalego w podobnym rozmiarze (jak nietrudno się domyśleć, miała to być promocja 3. sezonu "Domu z papieru"). Francuski serial "Lupin", tak bardzo przecież związany z zagadkami, postanowił zaprosić widzów do rozwiązania kilku z nich - najpierw miało to związek z datą premiery, a następnie ze zwiastunem produkcji.