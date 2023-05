Twórca popularnego horroru Netfliksa powraca z nowym filmem. Krwią was zaleje

To jest wyjątkowo mocny tydzień na Netfliksie. Ten fakt cieszy przede wszystkim dlatego, że przyczynili się do tego Polacy. W sam raz na Dzień Matki na platformę wjechał... "Dzień Matki". Nie jest to jakiś tam melodramat, w którym wszyscy się umartwiają, próbując odnowić utracone więzi. To pełnokrwiste kino akcji, przy którym ubawicie się niemal tak samo, jak przy "Johnie Wicku". Tak, wiem. Kiedy rodzimi twórcy sięgają po hollywoodzkie wzorce, zazwyczaj nie kończy się to najlepiej. W tym wypadku sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo dostajemy odjechaną atrakcję za odjechaną atrakcją. Produkcja ani nie nudzi, ani nie wygląda biednie, ani nie bawi w niezamierzony sposób.



No dobra, ale Agnieszką Grochowską w mistrzowskim stylu kopiącą tyłki, możemy zachwycać się już od minionej środy. A co mocnego wpadło na Netfliksa w sam raz na weekend? W piątek na platformie zadebiutowało "Krew i złoto". Nic wam to nie mówi? No to najwyższa pora się filmem zainteresować. Nazwisko reżysera, który uwiódł użytkowników serwisu swoim "Krwawym niebem" gwarantuje rozrywkę na wysokim poziomie.



