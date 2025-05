Najlepsza seria horrorów Netfliksa doczekała się nowej odsłony. Jest równie krwawa?

Już sam opis fabuły "Ulicy Strachu: Królowej balu" sugeruje, że dostaniemy dokładnie to, za co pokochaliśmy oryginalną serię. W końcu to rozgrywająca się w 1988 roku opowieść o uczniach Shadyside High szykujących się do balu maturalnego, a w szczególności nastolatek walczących o tytuł jego królowej. Gdy niespodziewana kandydatka postanawia stanąć do wyścigu po koronę, jej konkurentki zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach.