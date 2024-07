Pomimo wszystkich gorących nowości Netfliksa na sierpień, waszym czasem i tak zawładnie kultowy serial

Lipiec na Netfliksie był miesiącem powrotów. Zaczął się przecież od nowej odsłony "Gliniarza z Beverly Hills", a potem przyszły nowe odcinki "Wikingów: Walhalli" czy "Szkoły dla elity". Niestety, w przypadku seriali nie było najweselej. Dostaliśmy już ich ostatnie sezony. Jakby tego było mało, zaczęliśmy się jeszcze żegnać z "Cobra Kai", którego 6. sezonu doczekamy się jeszcze dwóch części.



W nadchodzących tygodniach również powrotów nie zabraknie, ale nie będą już tak smutne. No prawie. Pożegnań też nie zabraknie, bo dostaniemy już finałowe odcinki "Umbrella Academy". Za to na przykład "Emily w Paryżu" pojawi się z pierwszą częścią 4. sezonu, który (to nic oficjalnego, ale wszystko na to wskazuje) ostatnim nie będzie. Do tego Zack Snyder przedstawi nam nowe wersje swojej kosmicznej sagi. Dwie dotychczasowe części "Rebel Moon" zawitają na Netfliksa w szalonej odsłonie tylko dla dorosłych, z twardą R-ką.