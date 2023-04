W true crime Netfliksa zobaczył swoje zdjęcie z siekierą. Teraz żąda ponad mln dolarów odszkodowania

"Autostopowicz z siekierą" przez jakiś czas po swojej premierze cieszył się całkiem sporą popularnością na platformie Netflix. Jest to true crime o pewnym włóczędze, który w okolicach 2013 zdobył viralową sławę. Caleb McGillvary uratował bowiem kobietę zaatakowaną przez kierowcę ciężarówki, uderzając go kilka razy siekierą w głowę. Kilka lat później został skazany za morderstwo pierwszego stopnia. Dokument śledzi drogę, jaką przebył - od internetowej sensacji po zabójcę.



W jednej ze scen dokumentu na ekranie pojawiają się zrzuty ekranu z mediów społecznościowych, co ma pokazywać, jaką internetową sławą cieszył się McGillvary. Narrator pyta, czy główny bohater filmu jest "aniołem stróżem, czy może zimnokrwistym mordercą". To wtedy właśnie w produkcji widać screen z Instagrama, na którym ma gościć Taylor Hazlewood z Kentucky, trzymając w rękach siekierą.



