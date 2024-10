Pod koniec września 2022 r. w serwisie Netflix zadebiutował 1. sezon serialu antologia "Potwory", czyli "Historia Jeffreya Dahmera". Produkcja cieszyła się wówczas ogromną popularnością wśród widzów, co zaowocowało wyróżnieniem w postaci czterech nominacji do Złotego Globu i aż trzynastoma do Emmy. Złoty Glob ostatecznie trafił do Evana Petersa, odtwórcy głównej roli Jeffreya Dahmera, a statuetkę Emmy za rolę drugoplanową otrzymała Niecy Nash, serialowa Glenda Cleveland. Serial w zaledwie 60 dni przekroczył ponadto granicę miliarda godzin oglądalności, co czyni go jedną z trzech najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa w ogóle i drugą wśród tytułów anglojęzycznych.