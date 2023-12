Finał serialu "The Crown" jest już w serwisie Netflix. Sprawdzamy wszystkie nowości

Do pierwszej części serialu "The Crown" właśnie dołączyła druga, która jest jednocześnie finałem całej produkcji. Ostatnie odcinki 6. sezonu skupią się na księciu Williamie, który będzie starał się wrócić do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, ślubie Karola i Kamili oraz początkach relacji Williama z Kate Middleton.