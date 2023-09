Finałowy sezon "Sex Education" zadebiutował na Netfliksie. To nie jedyna nowość w serwisie

W zeszłym tygodniu do serwisu Netflix wpadło sporo nowości. Hitem serwisu okazał się film romantyczny "Serce w chmurach" oraz 2. sezon serialu "Lato Summer". Warto rzucić okiem także na najnowszą czarną komedię "Hrabia", która co prawda na ten moment nie znalazła się na szczycie popularności w serwisie Netflix, ale jest z pewnością jedną z najciekawszych tegorocznych produkcji na platformach VOD. Cóż, nie przedłużając - wracamy do dzisiejszych nowości z niemałą nutką nostalgii, bo właśnie dziś pojawił się finałowy sezon "Sex Education". I z jednej strony przykro, bo to już koniec przygód ulubionych bohaterów serialu, a z drugiej - nie ma co płakać, bo obok produkcji zadebiutują dziś jeszcze dwie inne nowości.