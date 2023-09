Nie odwieszajcie słomkowych kapeluszy. Netflix zamówił 2. sezon "One Piece"

Co prawda twórcom Netfliksowego "One Piece" marzy się od razu 12 sezonów, ale przecież trzeba to załatwić małymi kroczkami. Dlatego zamówienie 2. odsłony produkcji to dobry start. Od czasu premiery pierwszych odcinków była to zresztą tylko formalność. W końcu produkcji udało się pobić rekord ustanowiony wcześniej przez "Wednesday" i 4. sezon "Stranger Things" - dwa najpopularniejsze seriale anglojęzyczne Netfliksa wszech czasów.



"One Piece" w trakcie premierowego weekendu podbiło topki najpopularniejszych tytułów Netfliksa aż w 84 krajach ("Wednesday" i 4. sezonowi "Stranger Things" udało się to na 83 rynkach). Fani, którzy na całym świecie oglądali serial, jak szaleni zauważyli, że twórcy zostawili sobie otwartą furtkę do kontynuacji, ale platforma postanowiła jeszcze trochę potrzymać ich w niepewności.



