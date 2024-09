Obcy szykuje się do najazdu na Ziemię w zapowiedzi serialu. Do niedawna nie wiedziałem, że na niego czekam

Sam do "Obcego: Romulusa" podszedłem z dystansem, ale po seansie dołączyłem do grona jego fanów. Dlatego, o ile wcześniej chłodno przyjmowałem informacje na temat nadchodzącego "Alien: Earth" (zamierzałem go obejrzeć tylko z racji obowiązku miłośnika serii), tak teraz nie mogę się serialu doczekać. Do jego premiery jeszcze co prawda daleko, ale kampania promocyjna z zaostrzającymi apetyt materiałami już powoli rusza. W sieci właśnie pojawił się teaser nadchodzącej produkcji: