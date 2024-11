Klienci mogą zdecydować się również na internet z inną niż 8 Mb/s prędkością - w takim wypadku promocja wygląda następująco: 6 x 0 zł na abonament (dla prędkości do 600 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s) lub 4 x 0 zł na abonament (dla prędkości do 300 Mb/s). Warto wspomnieć, że wybranie opcji z niższą niż 8 Gb/s prędkością internetu, to również świetny wybór (optymalna minimalna prędkość wynosi 300 Mb/s).