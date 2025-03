Oscary 2025: najgorsze i najlepsze kreacje. Modowe wtopy i oszałamiające stylizacje

Monica Barbaro, gwiazda filmu "Kompletnie nieznany", mogła być jedną z najlepiej ubranych aktorek tego wieczoru, gdyby nie jej niedopracowana stylizacja. Barbaro pojawiła się na czerwonym dywanie w sukni w kolorze pudrowego różu od Christiana Diora, która miała potencjał, jednak nie został on w pełni wykorzystany. Oprócz tego, że spódnica brzydko się marszczyła, to w dodatku połyskujący biustonosz wydawał się być niedopasowany do sylwetki aktorki.