Kate Moss wzięła udział w sesji dla marki bielizny, która odbyła się w jej mieszkaniu w Londynie. Było to wówczas coś zupełnie nowego - modelka miała na sobie delikatny makijaż i włosy w nieładzie, co do tej pory raczej się nie zdarzało. Po opublikowaniu zdjęć w "Vogue'u" okazało się, że opinia publiczna nie przyjęła tej "niepozowanej" sesji najlepiej - magazyn został skrytykowany za zaangażowanie do sesji modelki, która według czytelników i dziennikarzy promowała niedożywiony wygląd.