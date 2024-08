Aktywiści, którzy już wcześniej zapowiadali, że podejmą kroku w celu "przywitania" Taylor Swift na polskiej ziemi, spełnili swoją obietnicą. Zdecydowali się jednak zrobić to drugiego dnia The Eras Tour w Polsce. W mediach społecznościowych ostatniego pokolenia przed południem pojawiło się nagranie z piosenką "...Ready for It?" z albumu "Reputation", na którym widać czarne furgonetki. Pojazdy zostały zatrzymane przed bramą wjazdową na PGE Narodowym przez aktywistów Ostatniego Pokolenia, którzy usiedli przed wjazdem z transparentami, m.in. "The ultra-rich are killing us".