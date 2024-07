W czym tkwi fenomen Taylor Swift? Ta świetna rzecz dała nam odpowiedź na to pytanie

Sulej zwraca uwagę na to, jak zmieniało się podejście Taylor do showbiznesu na przestrzeni lat, a także jak lawirowała między różnymi gatunkami muzycznymi, mając w tym jeden cel - wyrażanie siebie. "Era Taylor Swift" pokazuje kolejne etapy artystycznego dojrzewania wokalistki, które przekładały się na coraz to ciekawsze teksty, gry słowne i styl ubierania. Wszystkie aspekty dowodzą temu, że Swift działa w sposób przemyślany i zgodny z jej przekonaniami.



Świetnym pomysłem było zaangażowanie fanów Taylor Swift z różnych środowisk. W książce wypowiadają się: dziennikarz i krytyk muzyczny Kuba Ambrożewski, piosenkarka Mela Koteluk, psychoterapeutka artystów Lena Piękniewska-Bem, prawniczka Agata Julia Foksa-Biegaj oraz fani Swift, co znacznie wzbogaca wiedzę na jej temat i pozwala poznać jej twórczość z różnych perspektyw.



Mimo że książka nie jest napisana w sposób krytyczny, czego momentami brakuje, nie jest to wyłącznie laurka dla piosenkarki. To interesujące kompendium wiedzy zarówno dla fanów, jak i tych, którzy po prostu są ciekawi sylwetki Taylor Swift. Rzetelnie i szczegółowo napisana książka płynnie przechodzi przez wszystkie ery wokalistki, a lekkie pióro Karoliny Sulej sprawia, że tę pozycję pochłoniecie w dwa wieczory.