Chylę przed wami czoła, użytkownicy Amazona. Macie doskonały gust

"Saltburn" nasączone jest co prawda czarnym humorem, ale to wciąż film duszny, hipnotyzujący. Ironią w lżejszym wydaniu może się natomiast pochwalić "Nieznośny ciężar wielkiego talentu". To w końcu opowieść o Nicolasie Cage'u z Nicolasem Cage'em, który gra Nicolasa Cage'a. Zobaczymy tu nawet Nicolasa Cage'a kłócącego się z Nicolasem Cage'em! How cool is that?