Świetny serial akcji trafi na CANAL+. Kiedy premiera?

"Olimp w ogniu", "Londyn w ogniu" i "Świat w ogniu" - wszystkie te filmy można już obejrzeć w streamingu w CANAL+ online. To właśnie w nich Gerard Butler, narażając własne życie, wielokrotnie ratuje świat. Robi to oczywiście w popisowy sposób, dlatego te produkcje tak bardzo przypadły do gustu kinowej publiczności. To w końcu tytuły, w których na nudę nie ma miejsca. Liczy się tylko akcja. Podobnie zapowiada się ich serialowy spin-off "Paryż w ogniu. Paris Has Fallen".



W "Paryżu w ogniu. Paris Has Fallen" Gerarda Butlera co prawda nie ma, ale dzielnie zastępuje go Tewfik Jallab. Wciela się on w oficera ochrony francuskiego ministra obrony. Podczas ataku na ambasadę, Vincent będzie musiał nawiązać współpracę z agentką MI6 Zarą. Wspólnie odkryją, że plany terrorystów są nadzwyczaj ambitne. Na celowniku mają bowiem więcej wysoko postawionych osób. Czy uda się ich uratować?