Wystarczył jeden wpis Muska o nowych Piratach z Karaibów, by aktorkę zasypały groźby

Ayo Edebiri udostępniła na X i Instagramie fake newsa z lutego 2024 r. Głosił on, że to właśnie ona miałaby zastąpić Johnny’ego Deppa w nowej odsłonie „Piratów z Karaibów”. Elon Musk zrepostował swego czasu jeden z newsów na ten temat, komentując: „Disney sucks” („Disney jest do bani”).



Jak to często bywa w przypadku najpopularniejszych, nawet najbardziej niewinny wpis wywiera wpływ na część odbiorców i mobilizuje ich do działania. Tym działaniem najczęściej jest - niestety - wylewanie wiader pomyj na innych. Właśnie dlatego celebryci o dużych zasięgach powinni rozważnie dobierać słowa przy każdej publikacji - czy im się to podoba, czy nie, ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, bo wywierają duży wpływ na ogromną liczbę ludzi. A zdolność do refleksji nie jest przecież czymś aż tak powszechnym, jak byśmy chcieli.