Bilety na Pitbulla najdroższe w Europie. To skandal

A co z pozostałymi krajami? W Wielkiej Brytanii bilety kosztowały niemal tyle samo, co w Polsce - za miejsce stojące trzeba było zapłacić 104,5 funtów, czyli 526,29 zł (w przeliczeniu 1 funt to 5,04 zł), a w pozostałych europejskich krajach nieco ponad 120 euro, czyli około 499 zł (w przeliczeniu 1 euro to 4,16 zł). Biorąc pod uwagę średnie zarobki za granicą, wciąż wychodzi na to, że w Polsce musimy płacić za bilety dużo więcej niż w innych krajach. No i wygląda na to, że powtarza się niedawna drama w związku z kosmicznie drogimi biletami na zespół AC/DC.