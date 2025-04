Prime Video: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym wybitny film z Cillianem Murphym

Na wspomnianej platformie można obejrzeć sporo całkiem udanych dzieł. Jeśli chodzi o popularność określonych tytułów w Polsce, to do aktualnej czołówki oglądalności zaliczają się m.in. "Koło czasu", "Łowca nagród" z Kevinem Baconem, katastroficzny "Dzień ostateczny", niezmiennie udany i przyciągający uwagę "Reacher" czy horror "Nie patrz!". Wybraliśmy 5 tytułów, które niedawno dołączyły do grona dzieł możliwych do obejrzenia w Prime Video. Zaprawdę, powiadam wam - jest z czego wybierać...