Prime Video: co obejrzeć? Trzy słowa na weekend: thriller, akcja i horror. TOP nowości w serwisie

Widzowie z pewnością wpadają do Prime Video, aby obejrzeć nowe odcinki 3. sezonu "Reachera", a także finałowy sezon produkcji "Bosch: Dziedzictwo". Nowe epizody uwielbianych seriali to nie jedyne nowości - Prime Video walczy o subskrybentów, prezentując również nowe filmy i programy z głośnymi nazwiskami. Do tych ostatnich zalicza się z pewnością "Rap Generation". Jeśli zaś chodzi o produkcje filmowe, zobaczcie sami - kilka z nich właśnie zadebiutowało na platformie.