Logika i wszelakie podstawy fantastyki naukowej są zatem pogrzebane - gdyby jednak „Time Cut” było przynajmniej solidne w warstwie slasherowej, moglibyśmy przymknąć na to oko. Niestety, w tym aspekcie również nie dowozi - jest rozczarowująco zachowawczy, bezpieczny, jak gdyby wycelowany w niższą kategorię wiekową. Co, rzecz jasna, samo w sobie nie musi być złe, o ile ma do zaoferowania choć odrobinę kreatywności. W tym filmie nie znajdziemy jej ani grama.



W oczy - a raczej w uszy - rzuca się też nadmiar pozaekranowych dialogów. Rozpraszająco wiele wypowiedzi pada poza kadrem lub jest rzucana w tę przestrzeń, co może być efektem przemontowywania obrazu, gdy twórcy zdali sobie sprawę, że potrzebują więcej ekspozycji. Nie wygląda to zbyt dobrze.



Całości brakuje też jakiegokolwiek windującego ją treściowo lub choć odrobinę wyróżniającego komponentu; przebłysku inteligencji, głębi, bardziej złożonych charakterów, humoru, tragizmu, pomysłowej rzezi. Nie działa też aktorsko: Madison Bailey z pewnością mogłaby udźwignąć więcej, ale reżyserka nie potrafi jej poprowadzić - w efekcie obserwujemy dwa, trzy wyrazy twarzy postaci przez cały film (a po „Outer Banks” wiemy, że młodą artystkę stać na więcej), z czego przeważa ten najbardziej znudzony. „Time Cut” to nijaki, sklejony bez odrobiny inwencji zlepek klisz z kilku innych filmów i nawet audiowizualnie pozostawia wiele do życzenia. Nuda i zmarnowany koncept.



