Zamiast kolejnego polskiego kryminału, dostajemy gęsty thriller. Ten film wami wstrząśnie

"Ukryta sieć" to w pewnym stopniu film o inwigilacji. Reżyser Piotr Adamski zaznacza to już w pierwszej scenie, kiedy każe nam oglądać wypadek z perspektywy kamery samochodowej. W dalszej części filmu nie brakuje natomiast ujęć z kamery w domofonie, czy innych urządzeń elektronicznych. Sugeruje to nam, że ciągle jesteśmy obserwowani, cały czas znajdujemy się w jakimś obiektywie. Niestety, zabiegi te trącą zmarnowanym potencjałem, bo jest ich za mało i nie zawsze okazują się w pełni uzasadnione. Powinny przekładać się na ciężką, paranoiczną atmosferę, a zamiast tego poczucie szpiegowania staje się tylko w drobnym ułamku tak silne, jak w momencie, w którym w telefonie odkrywa się zainstalowanego przez rząd Pegasusa.



Film bardzo mocno osadzony jest we współczesnych kontekstach. Na kąśliwą satyrę polityczno-społeczną potrzeba jednak więcej niż paru ujęć ze strajkami kobiet w tle, czy kłótni dwójki polityków, w której jeden oskarża drugiego o ksenofobię. Niemniej mamy do czynienia z produkcją całkiem odważną. Twórcy zbyt rzadko, ale bez ogródek komentują ten cały cyrk, z jakim mamy do czynienia za każdym razem, gdy włączamy telewizję informacyjną. Dzięki temu "Ukryta sieć" wręcz obnosi się ze swoim zaangażowaniem, chociaż już w samych swoich założeniach jest to kino gatunkowe.



